Land van Cuijk wil BECC kopen voor duurzame plannen

De gemeente Land van Cuijk wil de biomassacentrale BECC in Cuijk kopen. Het terrein biedt kansen voor duurzame warmte, minder druk op het elektriciteitsnet, verduurzaming van bedrijventerreinen en vervoer over water. Het gemeentebestuur heeft een voorkeursrecht gevestigd om de locatie te kunnen kopen.

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De BECC-locatie in Cuijk is ruim drie hectare groot en ligt aan het water. Op het terrein staan een biomassacentrale, batterijen en een e-boiler. Via een warmtenet levert de centrale nu al warmte aan drie bedrijven in de omgeving.

De gemeente ziet het terrein als een belangrijke plek voor de toekomst. Door het voorkeursrecht krijgt het bestuur de eerste kans om het terrein te kopen. Met deze mogelijke aankoop wil de gemeente vier maatschappelijke opgaven aanpakken.

Vier duurzame doelen

Het terrein kan een rol spelen bij een toekomstig warmtenet voor woningen en bedrijven in Cuijk. De huidige biomassacentrale kan tijdelijk warmte leveren, totdat duurzamere bronnen die taak overnemen. Zo worden inwoners en bedrijven minder afhankelijk van aardgas.

Daarnaast staan er batterijen op het terrein die stroom opslaan en terugleveren aan het elektriciteitsnet. Deze opslagcapaciteit kan in de toekomst worden uitgebreid. Ook zijn er mogelijkheden voor laadpunten voor elektrische vrachtwagens en schepen.

De locatie biedt bovendien kansen voor het verduurzamen van bedrijventerrein Haven Cuijk. Hier kunnen energie worden opgewekt, opgeslagen en verdeeld via een energy hub. Tot slot wil de gemeente vervoer via het water stimuleren door een bulkterminal te ontwikkelen op het terrein.

Plannen nog niet definitief

Het is nog niet zeker dat de gemeente eigenaar wordt van de BECC-locatie. De komende tijd voert het gemeentebestuur gesprekken met de verkoper. Ook moeten er nog onderzoeken worden gedaan, afspraken worden gemaakt en de gemeenteraad moet instemmen met de plannen.