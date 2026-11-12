Wegversmalling Meijelseweg in Heusden wordt aangepast

De wegversmalling bij de Meijelseweg in Heusden wordt aangepast om fietsers meer ruimte te geven.

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De wegversmalling bij de kruising Meijelseweg-Vlinkert in Heusden wordt deze week aangepast. Het doel is om de veiligheid voor fietsers te verbeteren. De fietsstroken zijn bij het vernieuwde deel van de weg al verbreed, maar de verkeersgeleiders sluiten nog aan op de oude, smallere situatie.

Om fietsers meer ruimte te bieden, wordt één verkeersgeleider verwijderd. De andere verkeersgeleider wordt verplaatst naar de rand van de nieuwe fietsstrook. Zo ontstaat een bredere doorgang die veiliger is voor fietsers in beide richtingen.

Richtlijnen en verkeersveiligheid

Door de aanpassingen voldoet de wegversmalling beter aan de huidige richtlijnen voor verkeersveiligheid. Tegelijk blijft het effect van de versmalling behouden: het verkeer zal nog steeds worden afgeremd.

De werkzaamheden vinden plaats in de week van 9 november 2026. Automobilisten en fietsers moeten tijdens deze periode rekening houden met enige hinder.