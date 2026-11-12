Informatiebijeenkomsten Powerport in Moerdijk

De gemeente Moerdijk organiseert eind november informatiebijeenkomsten over de plannen voor Powerport. Tijdens deze bijeenkomsten worden inwoners, ondernemers en grondeigenaren bijgepraat over de voortgang en de volgende stappen.

Gevonden voor jou

De bijeenkomsten vinden plaats op verschillende locaties in de gemeente Moerdijk. Het doel is om de betrokkenen te informeren over de ontwikkelingen rondom Powerport en hen te betrekken bij de plannen voor de toekomst. Er is ook ruimte om vragen te stellen over onderwerpen die lokaal spelen.

Locaties en tijden

Op maandag 23 november is de bijeenkomst in De Ankerkuil aan de Steenweg 48 in Moerdijk. Dinsdag 24 november wordt De Niervaert in Klundert bezocht, gelegen aan Molenvliet 7. Woensdag 25 november is De Zevensprong in Zevenbergschen Hoek aan de Olavstraat 29 de locatie. Tot slot is er op donderdag 26 november een bijeenkomst in Hotel De Borgh aan IJshof 1 in Zevenbergen, specifiek gericht op het buitengebied en agrariërs.

De bijeenkomsten beginnen om zeven uur ’s avonds met een inloop. Om half acht start het programma, dat tot negen uur duurt. Aanmelden is niet nodig. Wie niet kan deelnemen aan de bijeenkomst in de eigen buurt, is welkom bij een van de andere locaties. Na afloop wordt de informatie ook online beschikbaar gesteld via de website van de gemeente Moerdijk.

Uitnodigingen en vragen

Bewoners in de gemeente ontvangen vanaf vrijdag 13 november een uitnodigingsbrief. Deze wordt bezorgd in Moerdijk, Zevenbergschen Hoek, Langeweg, Zevenbergen, Klundert en het buitengebied. Vragen en zorgen kunnen tot en met zondag 15 november worden ingediend via lokale vertegenwoordigers, zoals stadstafels en dorpstafels.