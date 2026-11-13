Nieuwe operatietechniek bij prostaatkanker in Brabantse ziekenhuizen

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch en het Bravis ziekenhuis in Roosendaal voeren een nieuwe operatietechniek uit bij prostaatkanker. Bij deze methode blijft de blaas zoveel mogelijk op zijn natuurlijke plek. Inmiddels hebben meer dan 150 mannen deze behandeling ondergaan.

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De techniek, die Retzius-sparend wordt genoemd, benadert de prostaat via de achterzijde. Dit voorkomt dat de blaas en omliggende weefsels worden verplaatst, zoals bij een traditionele prostaatoperatie wel gebeurt. De naam verwijst naar de ruimte vóór de blaas, die tijdens de operatie gespaard blijft.

Een groot voordeel van de nieuwe methode is dat patiënten sneller controle krijgen over het plassen. Vaak is dit al het geval rond het verwijderen van de katheter, ongeveer een week na de operatie. Sommige mannen hebben dan geen incontinentiemateriaal meer nodig, wat een belangrijke verbetering is in hun dagelijks leven.

Herstel van erecties

Naast het plassen speelt ook het herstel van erecties een rol bij het succes van de operatie. Bij mannen waarbij de tumor niet te dicht bij de zenuwen rond de prostaat ligt, wordt geprobeerd deze zenuwen zoveel mogelijk te sparen. De eerste resultaten zijn voorzichtig positief.

Geschikt voor specifieke patiënten

De techniek wordt toegepast bij mannen met prostaatkanker die zich niet buiten de prostaat heeft verspreid. Daarnaast moet de operatie met behulp van een operatierobot worden uitgevoerd. Niet elke patiënt komt in aanmerking; factoren zoals de plaats en grootte van de tumor en de lichaamsbouw worden meegenomen in de beoordeling.