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Gehandicaptenparkeerplaats in Grave opgeheven

De gehandicaptenparkeerplaats aan de Scheerling in Grave is opgeheven. De gemeente heeft besloten de borden en markering te verwijderen omdat de gebruiker is overleden.

Gevonden voor jou

De gehandicaptenparkeerplaats lag binnen de bebouwde kom van Grave en werd beheerd door de gemeente Land van Cuijk. Het verkeersbesluit om de parkeerplaats op te heffen is genomen om de bruikbaarheid van de weg te verbeteren en de veiligheid van weggebruikers te waarborgen.

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