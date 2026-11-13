Gehandicaptenparkeerplaats aangewezen in Lariksstraat Breda

In de Lariksstraat in Breda is een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aangewezen. Dit besluit is genomen om een bewoner met een gehandicaptenparkeerkaart te ondersteunen bij het parkeren dicht bij de eigen woning.

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De parkeerplaats is gereserveerd voor één specifieke auto, waarvan het kenteken vermeld staat op een onderbord. Dit is gedaan volgens de beleidsregels van Breda. De aangewezen locatie heeft geen negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid en de beschikbaarheid van andere parkeerplaatsen in de omgeving.