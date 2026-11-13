Navigatie overslaan
Ontdek

Gehandicaptenparkeerplaats in Rietmakerstraat Breda

In de Rietmakerstraat in Breda is een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aangewezen. Deze bevindt zich ter hoogte van huisnummer 29 en is bedoeld voor een specifieke gebruiker.

Gevonden voor jou

De parkeerplaats is dicht bij de woning van de aanvrager en wordt voorzien van een verkeersbord dat het kenteken vermeldt. Het college van Breda heeft hiermee uitvoering gegeven aan het beleid voor gehandicaptenparkeerplaatsen. Andere weggebruikers mogen geen gebruik maken van deze gereserveerde plek.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Breda

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.