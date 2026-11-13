Gehandicaptenparkeerplaats in Rietmakerstraat Breda

In de Rietmakerstraat in Breda is een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aangewezen. Deze bevindt zich ter hoogte van huisnummer 29 en is bedoeld voor een specifieke gebruiker.

Gevonden voor jou

De parkeerplaats is dicht bij de woning van de aanvrager en wordt voorzien van een verkeersbord dat het kenteken vermeldt. Het college van Breda heeft hiermee uitvoering gegeven aan het beleid voor gehandicaptenparkeerplaatsen. Andere weggebruikers mogen geen gebruik maken van deze gereserveerde plek.