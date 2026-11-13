Airco-buitenunit mag vergunningsvrij worden geplaatst in Eindhoven

Het plaatsen van een airco-buitenunit tegen de voorgevel van een woning in Eindhoven is vergunningsvrij verklaard. Het besluit is op 11 november verzonden.

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De airco-buitenunit komt onderaan tegen de voorgevel aan de Opveld 3 in Eindhoven. Volgens de gemeente is voor deze bouwactiviteit geen vergunning nodig.

Het besluit is digitaal in te zien op het Stadhuisplein in Eindhoven en via de website van de gemeente.