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Airco-buitenunit mag vergunningsvrij worden geplaatst in Eindhoven
Het plaatsen van een airco-buitenunit tegen de voorgevel van een woning in Eindhoven is vergunningsvrij verklaard. Het besluit is op 11 november verzonden.
De airco-buitenunit komt onderaan tegen de voorgevel aan de Opveld 3 in Eindhoven. Volgens de gemeente is voor deze bouwactiviteit geen vergunning nodig.
Het besluit is digitaal in te zien op het Stadhuisplein in Eindhoven en via de website van de gemeente.
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