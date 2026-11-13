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Landekensdijk Lage Zwaluwe tijdelijk dicht voor kabelwerk

De Landekensdijk in Lage Zwaluwe is op 26 november tijdelijk afgesloten vanwege werkzaamheden aan kabels en leidingen.

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De afsluiting geldt ter hoogte van huisnummer vier en duurt van zeven uur 's ochtends tot vier uur in de middag. De gemeente Drimmelen heeft aangegeven dat de werkzaamheden korter of langer kunnen duren, afhankelijk van de voortgang.

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