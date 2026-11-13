Woning en inrit mogen worden aangelegd in Kaatsheuvel

Er is toestemming gegeven voor het bouwen van een woning en het aanleggen van een inrit aan Goudberk 9 in Kaatsheuvel.

Gevonden voor jou

De gemeente Loon op Zand heeft een vergunning verleend voor het bouwen van een huis en het aanleggen van een in-uitrit op het adres Goudberk 9. De aanvraag is deze week afgerond en goedgekeurd.