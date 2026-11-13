Advertentie
Woning en inrit mogen worden aangelegd in Kaatsheuvel
Er is toestemming gegeven voor het bouwen van een woning en het aanleggen van een inrit aan Goudberk 9 in Kaatsheuvel.
De gemeente Loon op Zand heeft een vergunning verleend voor het bouwen van een huis en het aanleggen van een in-uitrit op het adres Goudberk 9. De aanvraag is deze week afgerond en goedgekeurd.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie