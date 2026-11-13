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Stroomstoring in Hoeven: netbeheerder verwacht herstel vanmiddag

In Hoeven, gemeente Halderberge, is sinds kort een stroomstoring actief. De storing begon rond half tien en treft een deel van postcodegebied 4741. Het is nog niet bekend hoeveel adressen zonder stroom zitten.

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De netbeheerder is aan het werk om de stroomvoorziening te herstellen. Naar verwachting is de storing rond half twee vanmiddag opgelost.

De oorzaak van de storing is op dit moment nog niet bekend. Het probleem speelt in Hoeven, een kern van de gemeente Halderberge.

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