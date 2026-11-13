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Winterparadijs Boxtel opent van 16 december tot 3 januari
De burgemeester van Boxtel heeft een evenementenvergunning verleend voor het Winterparadijs op de Markt. Het evenement vindt plaats van 16 december 2026 tot en met 3 januari 2027.
Het Winterparadijs is elke dag geopend vanaf tien uur ’s ochtends. Van zondag tot en met donderdag sluit het om middernacht, terwijl het op vrijdag en zaterdag tot één uur ’s nachts doorgaat. Het evenement brengt winterse sferen naar Boxtel en vindt plaats op de Markt.
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