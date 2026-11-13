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Overkapping met wasplaats mag worden gebouwd in Boxtel
In Boxtel is toestemming gegeven voor het bouwen van een overkapping aan de Schijndelsedijk 14a. De overkapping wordt gebruikt voor het plaatsen van werktuigen en bevat een wasplaats.
Het besluit is op 11 november 2026 verzonden en voorbereid via de standaard procedure. De bouw valt onder een omgevingsplanactiviteit, wat betekent dat het past binnen de regels van het bestemmingsplan.
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