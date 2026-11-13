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Vispassage gepland in Asten en Deurne

De gemeenten Asten en Deurne hebben een vergunning verleend voor het aanleggen van een vispassage. Het gaat om percelen die kadastraal bekend zijn in beide plaatsen.

Gevonden voor jou

Met een vispassage kunnen vissen veilig van het ene water naar het andere migreren, bijvoorbeeld langs stuwen of andere obstakels. De vergunning is op 11 november verleend en heeft betrekking op een omgevingsplanactiviteit, specifiek voor werk dat geen bouwwerk betreft.

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