Winterwandeling in Achtmaal op 3 januari vergunningsvrij

Op 3 januari 2027 wordt in Achtmaal een winterwandeling georganiseerd. Het evenement vindt plaats aan de Buntweg en is vergunningsvrij.

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De gemeente Zundert heeft ingestemd met de melding van het evenement. Bij een vergunningsvrije activiteit is vooraf geen vergunning nodig, maar de organisatie moet wel voldoen aan de regels die gelden voor een veilige en ordelijke uitvoering.