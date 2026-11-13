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Kerstmarkt in Bloemenwijk Schijndel op 11 december
De gemeente Meierijstad heeft toestemming gegeven voor de Kerstmarkt in de Bloemenwijk in Schijndel. Het evenement vindt plaats op 11 december in de Papaverstraat.
De Kerstmarkt wordt georganiseerd op het adres Papaverstraat 17 in Schijndel. Het is een officieel geregistreerd evenement waarvoor de gemeente op 11 november akkoord heeft gegeven.
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