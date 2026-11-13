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Vergunning verleend voor kappen van Amberboom in Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard heeft toestemming gegeven voor het kappen van een Amberboom aan de Wolbergstraat.

Gevonden voor jou

Het besluit betreft het vellen van houtopstanden op de locatie Wolbergstraat 3 in Valkenswaard. Deze vergunning is op 11 november 2026 verleend. De boom in kwestie betreft één Amberboom. Belangrijke stukken over dit besluit liggen op afspraak ter inzage bij het gemeentehuis.

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