Vergunning circus op Martinusplein in Valkenswaard verleend

De gemeente Valkenswaard heeft toestemming gegeven voor een circusevenement op het Martinusplein. Het evenement 'Sandor Donnert's Magical World of Circus' vindt plaats van 19 tot en met 21 maart 2027.

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Het circus zal gedurende drie dagen plaatsvinden in het centrum van Valkenswaard. Het evenement biedt inwoners en bezoekers de kans om te genieten van een magische show. Het besluit om de vergunning te verlenen is eerder deze week genomen door de gemeente.