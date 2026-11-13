Herstelbesluit bedrijfsactiviteiten in Valkenswaard van kracht

Het college van burgemeester en wethouders in Valkenswaard heeft een herstelbesluit genomen voor het voorbereidingsbesluit ‘Inperken bedrijfsactiviteiten’. Dit besluit verduidelijkt regels over welke bedrijfsactiviteiten niet meer zijn toegestaan en treedt vrijdag 13 november 2026 in werking.

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Het herstelbesluit is nodig omdat artikel 1.4 van de oorspronkelijke regels niet duidelijk was en verkeerd kon worden uitgelegd. De nieuwe versie maakt duidelijk dat beperkingen op milieucategorieën niet zijn vervallen, maar dat specifieke bedrijfsactiviteiten, zoals datacentra, opslag en logistieke centra, worden uitgesloten. Ook zijn de definities van deze bedrijfsactiviteiten in artikel 1.1 toegevoegd voor extra duidelijkheid. De totale werkingsduur van het voorbereidingsbesluit blijft onveranderd en is gekoppeld aan de oorspronkelijke inwerkingtreding op 19 oktober 2026.