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Maatwerkvoorschriften verleend voor PFAS-water bij voormalige Leeuweriksweg

De gemeente Maashorst heeft maatwerkvoorschriften verleend voor de tijdelijke afvoer van PFAS-houdend water. Dit gebeurt bij de locatie van de voormalige Leeuweriksweg 2-4 in Uden.

Gevonden voor jou

PFAS zijn chemische stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Het bemalingswater wordt eerst gezuiverd voordat het wordt afgevoerd. Dit proces vindt plaats volgens aangepaste regels die specifiek voor deze situatie zijn vastgesteld. Het besluit is genomen op 11 november 2026.

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