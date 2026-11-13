Maatwerkvoorschriften vastgesteld voor bodem sanering in Bergeijk

De gemeente Bergeijk heeft besloten maatwerkvoorschriften op te stellen voor het saneren van bodemverontreiniging aan de Industrieweg. Het besluit is op 11 november 2026 genomen.

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De maatwerkvoorschriften zijn bedoeld voor het aanpakken van restverontreiniging onder de verhardingslaag. Dit gebeurt op een locatie aan de Industrieweg 30 in Bergeijk. Het besluit en de bijbehorende documenten zijn tot zes weken na de bekendmaking in te zien bij de gemeente. Meer informatie hierover is te vinden via officiële publicaties.