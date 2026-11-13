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Someren verbiedt eigen straatnaamborden en huisnummerborden

De gemeente Someren heeft besloten dat eigen straatnaamborden en huisnummerborden niet langer mogen worden opgehangen zonder toestemming van het college. Vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe regels mogen borden niet afwijken van de officiële namen en nummers.

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Met de nieuwe verordening wil de gemeente zorgen voor meer eenduidigheid in straatnamen en huisnummers. Het college bepaalt waar naamborden komen te hangen en kan eisen dat een vervallen naam of nummer tijdelijk wordt doorgestreept. Ook zijn er boetes vastgesteld voor het overtreden van de regels.

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