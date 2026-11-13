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Woning in Diessen mag worden verbouwd en uitgebreid

Het college van Hilvarenbeek heeft toestemming gegeven voor de verbouwing en uitbreiding van een woning aan de Hesterboldstraat in Diessen.

Gevonden voor jou

De vergunning is op 10 november 2026 verzonden en maakt het mogelijk om de bestaande woning aan de Hesterboldstraat te verbouwen en groter te maken. Het gaat om technische aanpassingen en veranderingen die passen binnen het omgevingsplan.

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