Gehandicaptenparkeerplaats aangewezen in Waalwijk

De gemeente Waalwijk heeft een gehandicaptenparkeerplaats toegewezen bij de Wilhelmina Druckerstraat. Het verkeersbord E6 wordt geplaatst, zodat de bewoner met een beperking zijn voertuig dichtbij huis kan parkeren.

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De parkeerplaats wordt gereserveerd voor het voertuig van de bewoner met een gehandicaptenparkeerkaart. Volgens de gemeente is dit nodig om de mobiliteit van de bewoner te vergroten. De straat is in beheer van de gemeente en er is geen mogelijkheid om op eigen terrein te parkeren. Het besluit is genomen in overleg met de politie.