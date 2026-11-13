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Stroomstoring in Eindhoven: herstel verwacht rond twaalf uur

In Eindhoven is sinds tien over tien vanochtend een stroomstoring actief. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond kwart over twaalf is opgelost.

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De storing treft een deel van postcodegebied 5627 in Eindhoven. Het aantal getroffen adressen is op dit moment nog onbekend.

De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen in de regio, is bezig met herstelwerkzaamheden.

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