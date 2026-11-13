Rotary Santa Run in Breda keert terug op de Ginnekenmarkt

De Rotary Santa Run in Breda heeft groen licht gekregen. Het evenement vindt op 13 december plaats op de Ginnekenmarkt en duurt van één uur tot drie uur ’s middags.

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Bij dit jaarlijkse evenement rennen deelnemers verkleed als kerstman door de straten. Het startpunt is de Ginnekenmarkt, waarna lopers via een vaste route terugkeren naar deze locatie. De opbrengst gaat vaak naar een goed doel, wat het een populaire activiteit maakt in Breda.