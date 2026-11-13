Herinrichting Oudheusden: werkzaamheden starten in 2027

De gemeente Heusden heeft het ontwerp voor de herinrichting van een deel van Oudheusden vastgesteld. Het project start in 2027 en moet eind 2028 of begin 2029 afgerond zijn. Tijdens de werkzaamheden worden riolering, groen en parkeerplaatsen aangepakt. Bewoners worden vooraf geïnformeerd.

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De herinrichting van een deel van Oudheusden is nodig vanwege verouderde riolering. Het vuilwaterriool wordt vervangen en er komt een apart riool voor regenwater. Dit voorkomt wateroverlast in de toekomst. Ook wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht, waarbij de gemeente streeft naar meer groen.

Tijdens een inloopbijeenkomst op 2 november zijn vragen en opmerkingen van bewoners besproken. Het ontwerp is inmiddels definitief, waardoor er geen wijzigingen meer worden doorgevoerd. Bij het opstellen van het ontwerp zijn verschillende belangen en eerdere reacties van bewoners afgewogen. Niet alle wensen konden worden meegenomen vanwege beperkte ruimte in de wijk.

Parkeren en groen

Een belangrijk punt van discussie was het parkeren in de wijk. Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk, maar de locaties veranderen deels. Op enkele plekken komt extra parkeerruimte. Daarnaast blijven bestaande uitritten intact en worden zoveel mogelijk bestaande bomen behouden. Waar mogelijk worden nieuwe bomen en groen toegevoegd.

Planning en uitvoering

De werkzaamheden starten na de zomer van 2027 en worden in fases uitgevoerd. De Van Deelenstraat is als eerste aan de beurt, gevolgd door andere straten zoals de Julianastraat. Het gehele project moet eind 2028 of begin 2029 klaar zijn. Voorafgaand worden kabels en leidingen aangepakt en een aannemer geselecteerd.

De straten in Oudheusden zullen langere tijd openliggen, wat onvermijdelijk overlast veroorzaakt. Om dit te beperken, blijft de wijk bereikbaar voor hulpdiensten en zijn woningen zoveel mogelijk te voet toegankelijk. Bewoners worden tijdig geïnformeerd over de werkzaamheden in hun straat.

Informatie voor bewoners

De gemeente Heusden blijft bewoners informeren via brieven, een wijkwebpagina en een emailnieuwsbrief. Het ontwerp is ook in te zien in buurthuis De Schakel. Tijdens de uitvoering zal de aannemer updates geven over de voortgang en bereikbaarheid.