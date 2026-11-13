Brandweer Brabant-Zuidoost stopt met sleutelkluizen

Brandweer Brabant-Zuidoost stopt vanaf 1 januari 2027 met sleutelkluizen en sleutelbuizen bij bedrijfspanden. Ondernemers moeten zelf een alternatief regelen om de brandweer toegang te geven bij calamiteiten.

Gevonden voor jou

De brandweer gebruikte tot nu toe sleutelkluizen en sleutelbuizen om bij noodsituaties snel toegang te krijgen tot bedrijfspanden. Met een speciale sleutel konden deze systemen worden geopend. Vanaf volgend jaar wordt hiermee gestopt vanwege veiligheidsrisico's, veranderde regelgeving en het beheer van deze systemen.

Bedrijven in de regio Brabant-Zuidoost met een verplichte doormelding naar de meldkamer moeten uiterlijk 1 januari 2027 een andere oplossing hebben. De verantwoordelijkheid voor het toegankelijk maken van een pand of terrein ligt voortaan bij de eigenaar of gebruiker.

Alternatieven voor toegang

De brandweer geeft de voorkeur aan technische oplossingen en noemt drie mogelijke alternatieven:

- Automatische ontgrendeling via de brandmeldinstallatie.

- Elektronische ontgrendeling op afstand, bijvoorbeeld met een draadloos toegangssysteem.

- Handmatige ontgrendeling door medewerkers of beveiliging, mits er 24-uursbewaking is.

Welke oplossing geschikt is, hangt af van de situatie bij het bedrijf. Het is belangrijk dat de gekozen methode goed afgestemd wordt met de brandweer, zodat deze kan worden opgenomen in de operationele systemen.

Schade bij calamiteiten

Als de brandweer bij een incident geen toegang heeft, kan het nodig zijn om deuren of hekwerken te forceren. Dit kan schade veroorzaken en kost mogelijk kostbare tijd. Ondernemers wordt daarom aangeraden om tijdig passende maatregelen te nemen.

Meer informatie over de wijzigingen en alternatieven is te vinden op de website van Brandweer Nederland.