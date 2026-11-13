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Stroomstoring in Roosendaal duurt tot vanavond

Aangepast

In Roosendaal zitten sinds vanmiddag minder dan 100 adressen zonder stroom door een beschadigde kabel. De storing begon om tien voor twee en duurt naar verwachting tot zes uur.

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De stroomstoring in Roosendaal is veroorzaakt door graafschade. Bij werkzaamheden is een kabel geraakt, waardoor een deel van postcodegebied 4703 zonder elektriciteit zit.

De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van kabels en leidingen, werkt aan een oplossing. Naar verwachting is de storing rond zes uur vanavond opgelost.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Enexis storingen en onderhoud

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