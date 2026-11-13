Tom Hoefnagels uit Oijen ontvangt Gouden Oogappel

Tom Hoefnagels uit Oijen heeft de Gouden Oogappel ontvangen voor zijn jarenlange inzet voor het verenigingsleven en culturele activiteiten in zijn dorp.

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Tom Hoefnagels zet zich al meer dan tien jaar vrijwillig in voor verschillende verenigingen en initiatieven in Oijen. Hij ondersteunt onder andere CS De Bokkenrijders, Stichting Dorpsfeest-Kermis Oijen, Drumfanfare DIOS en het jeugd- en jongerenwerk. Daarnaast speelt hij een belangrijke rol bij de musical van groep 8 door te zorgen voor licht en geluid.

Veel van zijn werk gebeurt achter de schermen. Hij helpt met ontwerpen, publiciteit, technische ondersteuning en praktische zaken. Dankzij zijn inzet worden tal van activiteiten en evenementen in Oijen mogelijk gemaakt. Hoewel hij vaak onzichtbaar blijft voor het grote publiek, is zijn bijdrage van grote waarde voor de gemeenschap.

Uitreiking en waardering

De uitreiking van de Gouden Oogappel vond plaats in aanwezigheid van familie, vrienden en medevrijwilligers. Tijdens de bijeenkomst werd zijn inzet geprezen door wethouder Bekir Atman, die benadrukte hoe belangrijk zijn creativiteit en doorzettingsvermogen zijn voor het verenigingsleven in Oijen.

De Gouden Oogappel is een onderscheiding van de gemeente Oss voor inwoners die zich op een bijzondere manier inzetten. Dit jaar zijn vier van deze prijzen uitgereikt. Tijdens de Vrijwilligersbedankavond op 11 december worden alle winnaars nogmaals in het zonnetje gezet en wordt de Vrijwilliger van het Jaar 2026 gekozen.

Met deze onderscheiding wil de gemeente haar waardering tonen voor de vele vrijwilligers die zich inzetten voor anderen. Door hun werk blijven verenigingen sterk en blijven dorpen zoals Oijen actief en betrokken.