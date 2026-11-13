Meierijstad legt spelregels voor participatie vast

De gemeenteraad van Meierijstad heeft de Participatieverordening vastgesteld. Deze verordening regelt hoe inwoners, ondernemers en organisaties vanaf 1 januari 2027 kunnen meedenken en meedoen bij plannen en besluiten.

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In Meierijstad zijn vanaf het nieuwe jaar duidelijke spelregels van kracht voor participatie. De gemeenteraad stemde op 12 november 2026 in met de Participatieverordening, waarin staat hoe de gemeente inwoners, ondernemers en organisaties betrekt bij beleidsvorming. Deze afspraken komen voort uit het beleidsplan ‘Samen bouwen aan Burgerschap’ uit 2024.

De verordening biedt twee manieren waarop inwoners en organisaties kunnen participeren: meedenken en het zogenoemde uitdaagrecht. Bij meedenken vraagt de gemeente actief om input bij nieuwe of bestaande plannen. Voor elk project wordt een participatieplan opgesteld, waarin staat wat de inwoners kunnen verwachten en hoe ze kunnen bijdragen. Dit kan gaan om kleine projecten, zoals de herinrichting van een straat, tot grotere onderwerpen zoals woningbouw in een wijk.

Uitdaagrecht

Het uitdaagrecht geeft inwoners en organisaties de mogelijkheid om taken van de gemeente zelf uit te voeren. Zij kunnen een voorstel indienen waarin zij uitleggen wat ze willen doen, waarom, en hoe ze dit aanpakken. Vanaf 1 januari 2027 wordt dit proces eenvoudiger door een online formulier. De gemeente beoordeelt de voorstellen en legt bij goedkeuring afspraken vast. Wordt een voorstel afgewezen, dan volgt een gesprek met de betrokkenen.

In Meierijstad zijn al voorbeelden van het uitdaagrecht te vinden. Vrijwilligers en verenigingen in Keldonk en Boerdonk verzorgen een deel van het groenonderhoud in hun dorpskern. Ook bij Land van Kien in Sint-Oedenrode heeft een stichting het groenonderhoud overgenomen.