Navigatie overslaan
Ontdek

Stroomstoring in Helmond: herstel verwacht rond half negen

In Helmond is vrijdagavond een stroomstoring begonnen. Een deel van postcodegebied 5706 zit sinds half zeven zonder stroom. De netbeheerder verwacht het probleem rond half elf op te lossen. Hoeveel adressen getroffen zijn, is nog niet bekend.

Gevonden voor jou

De netbeheerder is bezig om de storing in Helmond te verhelpen. Het probleem begon vrijdagavond om half zeven en treft een deel van postcodegebied 5706. Hoeveel huishoudens zonder stroom zitten, is nog niet duidelijk.

De oorzaak van de storing is niet bekend. Naar verwachting zal de elektriciteit rond half elf weer zijn hersteld.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Enexis storingen en onderhoud

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.