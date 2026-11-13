Stroomstoring in Helmond: herstel verwacht rond half negen

In Helmond is vrijdagavond een stroomstoring begonnen. Een deel van postcodegebied 5706 zit sinds half zeven zonder stroom. De netbeheerder verwacht het probleem rond half elf op te lossen. Hoeveel adressen getroffen zijn, is nog niet bekend.

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De netbeheerder is bezig om de storing in Helmond te verhelpen. Het probleem begon vrijdagavond om half zeven en treft een deel van postcodegebied 5706. Hoeveel huishoudens zonder stroom zitten, is nog niet duidelijk.

De oorzaak van de storing is niet bekend. Naar verwachting zal de elektriciteit rond half elf weer zijn hersteld.