Stroomstoring in Valkenswaard

In Valkenswaard is sinds vanavond een stroomstoring aan de gang. De storing begon rond kwart voor acht en treft een deel van postcodegebied 5551. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond kwart voor twaalf is opgelost.

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De oorzaak van de storing is op dit moment nog niet bekend. Het is ook nog onduidelijk hoeveel adressen in Valkenswaard zonder stroom zitten.

De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van het elektriciteitsnet, werkt aan een oplossing. Naar verwachting hebben de getroffen inwoners uiterlijk tegen middernacht weer stroom.