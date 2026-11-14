Stroomstoring in Helmond: herstel verwacht rond kwart over acht

In Helmond is sinds vanochtend vroeg een stroomstoring. De storing begon rond vijf over vier en treft een deel van postcodegebied 5702. De netbeheerder verwacht de problemen rond kwart over acht opgelost te hebben.

Gevonden voor jou

De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Het is ook niet duidelijk hoeveel adressen precies zonder stroom zitten. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van het stroomnetwerk, meldt dat er hard wordt gewerkt om de storing te verhelpen.

De storing begon om vijf over vier en treft een deel van postcodegebied 5702 in Helmond. Naar verwachting is de stroomvoorziening weer hersteld rond kwart over acht.