LIVE | Veel kinderen staan al klaar in de kou voor sinterklaasintocht Grave
Het is vandaag eindelijk zover: de Sint en zijn Pieten zetten voet aan wal in Grave. Maar het is wel nog even de vraag waar Sinterklaas uithangt: in het Sinterklaasjournaal was vrijdagavond te zien dat hij nog niet op de stoomboot zit. Je volgt alles over de intocht in ons liveblog.
Liveblog
Is de Sint toch al in Grave?
Hebben we de primeur? Sinterklaas lijkt al in Grave. Sint Xavi (9) uit Mill zegt dat hij het is. Samen met zijn zusje Lola (7) kijkt hij gespannen over het dranghek. Ze hebben vanmorgen vroeg de wekker moeten zetten om hierbij te kunnen zijn.
Wat er op hun verlanglijstje staat: Xavi wil een Nintendo Switch 2 en Lola wil het liefste slijm.
'Pietje Paniek wij zijn hier!'
"Héé Pietje Paniek, wij zijn hier!", staat er op het zelfgemaakte bord van Fem (9). Ze heeft er heel veel zin in. "Het is heel leuk om mee te maken", zegt ze.
En verrassend of niet: Fem wil héél graag Pietje Paniek zien. "Ik hoop dat hij dan een handje komt geven."
Liv (10) en Ella (10) springen zich warm voor de intocht
Liv uit Grave (10) en Ella uit Escharen (10) wilden het altijd al een keer meemaken, de sint-intocht. Nu kan het in de buurt. Ze staan er al een uur. En proberen zichzelf wat warm te springen. Ze denken dat het wel goed komt met de Sint en dat hij hier straks gewoon aanmeert
(Sint) Willemijn was er als de kippen bij vanmorgen
Al rond klokslag acht uur vanmorgen stond Willemijn (8) aan de kade voor een goede plek. Ze moet nog even geduld hebben, voordat de stoomboot in zicht zal komen. Maar één ding is zeker: ze heeft er ontzettend veel zin in.
Mensen al aan de kade: wie ziet als eerste de stoomboot?
De intocht start pas rond twaalf uur, maar uren van te voren staan er al mensen op de Maaskade. Iedereen wil een goede plek om als eerste de stoomboot te kunnen zien.
Dit zijn de parkeerplaatsen
Parkeerwachters Sandra en Luna staan ook in de startblokken
Sandra en Luna zorgen vandaag dat alles goed verloopt op de parkeerplaats. "Dat het terrein straks vol staat, dat mensen op tijd naar de pendelbussen gaan en dan van Sinterklaas kunnen genieten met de kindjes", zegt Sandra.
Op de parkeerplaats zijn vijfhonderd plekken om te parkeren. De gemeente Land van Cuijk, waar Grave onder valt, heeft gezorgd voor vier extra parkeerplaatsen aan de rand van het stadje.
Vanuit Amerika naar Grave: 'Eén keer en nooit meer'
Dat mensen uit het hele land naar het vestingstadje reizen, was te verwachten. Maar vanuit Amerika? Het is echt waar: Oma Louise, Monica en kinderen Sophie (7) en Zoe (5) zijn woensdagochtend aangekomen in Nederland speciaal voor de sinterklaasintocht.
Nu staan ze in alle vroegte al in Grave om straks de Sint te spotten. "We dachten we gaan vroeg. We gaan een goede plek vinden, want dit is één keer en nooit meer", zegt oma Louise.
Louise is Nederlands en met een Amerikaan getrouwd. De familie woont in Wisconsin. "Wij hebben altijd Sinterklaas gevierd."
Over ruim een week gaan ze weer terug.
Brrr... koud, maar Alexandra gaat warme dranken verkopen
Het is nog koud deze ochtend in Grave, maar Alexandra gaat zorgen dat sinterklaasfans zich een beetje kunnen opwarmen straks.
Bij een van de grote parkeerplaatsen bij de Generaal de Bonskazerne is ze druk bezig met voorbereiden, want ze gaat warme dranken verkopen. "Koffie, warme chocolademelk, maar ook soep. Dan kunnen ze zich lekker opwarmen met de koude weer. En even lekker chillen", zegt ze.
Nog even alles op een rijtje
Wat
De intocht is vandaag aan de Maaskade in Grave. Volg de intocht live op televisie via NPO Zapp.
Hoe laat
De stoomboot komt rond twaalf uur aan. De intocht duurt tot vier uur. De gemeente raadt aan om op tijd aanwezig te zijn.
Wat is de route?
De route loopt via de Maaskade, Maasstraat, Korte Rogstraat, Oliestraat, Gasthuisstraat, Hamstraat, Sint Jorisstraat, Het Kasteeltje, Klinkerstraat, Rogstraat naar het podium op de Markt
Bereikbaarheid
Vanuit Nijmegen reis je met buslijn 99 naar Grave. Er rijden extra bussen. Ook zijn er extra tijdelijke fietsparkeerplaatsen. Kom je met de auto? Aan de rand van Grave zijn extra gratis parkeerplaatsen.
Lees hier nog meer details over de sinterklaasintocht in Grave.