LIVE | Veel kinderen staan al klaar in de kou voor sinterklaasintocht Grave

10:13

Hebben we de primeur? Sinterklaas lijkt al in Grave. Sint Xavi (9) uit Mill zegt dat hij het is. Samen met zijn zusje Lola (7) kijkt hij gespannen over het dranghek. Ze hebben vanmorgen vroeg de wekker moeten zetten om hierbij te kunnen zijn.

Wat er op hun verlanglijstje staat: Xavi wil een Nintendo Switch 2 en Lola wil het liefste slijm.