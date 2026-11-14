Erpenaar Ad van Stiphout ontvangt Koninklijke onderscheiding

Ad van Stiphout uit Erp heeft op zaterdag 14 november 2026 een Koninklijke onderscheiding gekregen. Burgemeester Kees van Rooij benoemde hem tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

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De 71-jarige Ad van Stiphout ontving de onderscheiding voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger en mantelzorger. Hij heeft zich op verschillende terreinen verdienstelijk gemaakt, waaronder bij vogelverenigingen, een heemkundekring en een begraafplaats.

Van Stiphout was van 1987 tot 2023 actief als bestuurslid en vrijwilliger bij Vogelvereniging Kwekersgoud in Boekel. Sinds 2010 is hij betrokken bij de Speciaalclub Europese Cultuurvogels in Afferden en een belangenvereniging voor Europese cultuurvogels in Eindhoven. Ook bij Vogelvereniging De Edelzanger in Veghel-Erp zet hij zich sinds 2020 in, waar hij vicevoorzitter is.

Veelzijdige vrijwilliger

Naast zijn werk voor vogelverenigingen is Van Stiphout sinds 2012 vrijwilliger bij heemkundekring Erthepe in Erp. In 2021 sloot hij zich aan bij de Stichting Vrijwilligers Begraafplaats Erp, waar hij zich inzet voor het onderhoud van de begraafplaats.

Bovendien heeft hij jarenlang mantelzorg verleend. Van 1985 tot 2015 en opnieuw sinds 2020 heeft hij gezorgd voor twee personen die geen familie van hem zijn.

De uitreiking vond plaats op zaterdag en werd verzorgd door burgemeester Kees van Rooij. Met de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau wordt zijn brede inzet officieel erkend.