Stroomstoring treft Gilze, herstel verwacht rond zeven uur

In Gilze zijn sinds tien over drie vanmiddag meerdere adressen zonder stroom. De netbeheerder verwacht dat de storing rond zeven uur vanavond is verholpen.

Gevonden voor jou

De stroomstoring treft een deel van postcodegebied 5126 in Gilze, een dorp in de gemeente Gilze en Rijen. Hoeveel adressen precies getroffen zijn, is nog onbekend.

De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen in de regio, werkt aan een oplossing. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is.