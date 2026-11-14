Winterrijk Oss met Meezingkoor MengelmOeSS

Op zondag 20 december brengt Meezingkoor MengelmOeSS muziek en kerstsfeer naar Oss tijdens Winterrijk. Het optreden vindt plaats tussen twee en vier uur ’s middags.

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Het Winterrijk Kerstival in Oss belooft een middag vol muziek, herkenning en gezelligheid. Meezingkoor MengelmOeSS uit Oss zorgt voor de sfeer en nodigt het publiek uit om mee te zingen. Het exacte tijdstip en de locatie worden binnenkort bekendgemaakt.

Het koor heeft een breed repertoire, van Nederlandse klassiekers tot internationale hits. Speciaal voor december staan er ook kerstliederen op het programma om de bezoekers in een warme kerstsfeer te brengen.

Meer informatie over het evenement volgt binnenkort. Houd de lokale kanalen in de gaten voor updates over de precieze locatie en tijdstippen.