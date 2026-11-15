Brainstormavond over corso-lespakket in Zundert

Op donderdag 26 november wordt in Zundert een brainstormavond gehouden over het vernieuwen van het corso-lespakket Corziezo. Het evenement vindt plaats in het CorsoCentrum aan de Industrieweg en begint om acht uur ’s avonds.

Gevonden voor jou

Het corsolespakket Corziezo is in 2014 gelanceerd en bedoeld om de corsocultuur door te geven aan de volgende generatie. Nu wordt gewerkt aan een vernieuwde versie van het lesmateriaal. De organisatie wil hierbij ideeën en creativiteit verzamelen van iedereen die betrokken is bij het corso of het onderwijs.

De brainstormavond begint met een korte terugblik op de huidige educatieve activiteiten rondom het corso. Daarna wordt vooral gefocust op nieuwe manieren om basisschoolleerlingen kennis te laten maken met de geschiedenis en tradities van het corso.

Werkgroep voor vernieuwing

Het doel van de avond is om een werkgroep op te zetten die het vernieuwde lespakket gaat ontwikkelen. De organisatie hoopt dat zoveel mogelijk mensen met verschillende achtergronden, zoals ontwerpers, wagenbouwers en onderwijsprofessionals, hun ideeën delen.

Het evenement vindt plaats in Zundert, waar het corso een belangrijke rol speelt in de gemeenschap. De brainstormavond wordt gehouden in het CorsoCentrum aan de Industrieweg 3 en start om acht uur ’s avonds.