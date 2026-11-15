Heezer molen Sint Victor in blauw licht voor erfgoed

De ramen van molen Sint Victor in Heeze krijgen komende week een blauwe verlichting. De molenaars doen mee aan een landelijke actie om aandacht te vragen voor het behoud van cultureel erfgoed.

Gevonden voor jou

De verlichting van de molenramen is onderdeel van een campagne die het belang van het molenaarsambacht benadrukt. Dit ambacht staat sinds 2017 op de internationale UNESCO-lijst van immaterieel cultureel erfgoed. Daarmee wordt erkend hoe belangrijk het is om de kennis van het malen met windmolens door te geven aan toekomstige generaties.

UNESCO, de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, zet zich wereldwijd in voor het behoud van erfgoed. De organisatie is vooral bekend van de Werelderfgoedlijst, waarop bijzondere gebouwen, monumenten en natuurgebieden staan. Het Nederlandse molenaarsambacht is een voorbeeld van immaterieel erfgoed dat door UNESCO wordt beschermd.

Blauwe lichtactie

De blauwe verlichting van de ramen symboliseert de aandacht voor het behoud van tradities en oude ambachten. De molenaars van Sint Victor dragen met hun deelname bij aan het levend houden van eeuwenoude kennis. Hiermee sluiten zij aan bij andere molens in Nederland die ook deelnemen aan de actie.