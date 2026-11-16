Stroomstoring treft Vlijmen, herstel verwacht rond kwart voor negen

De stroomstoring in Vlijmen is opgelost. Minder dan 25 adressen zaten sinds vannacht zonder stroom. De storing begon om twintig voor vijf en was rond vijf voor zeven verholpen.

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De storing trof een deel van postcodegebied 5251 in Vlijmen, een kern van de gemeente Heusden. De oorzaak van de storing is nog niet bekend, maar wordt door de netbeheerder onderzocht.

De stroomuitval duurde iets meer dan twee uur. Eerder werd verwacht dat de storing tot kwart voor negen zou duren, maar het probleem is sneller opgelost.