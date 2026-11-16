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Stroomstoring in Oss
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In Oss zitten sinds vanochtend minder dan 25 adressen zonder stroom door graafschade. De storing begon rond tien voor negen en de netbeheerder verwacht dat deze om half twee vanmiddag is opgelost.
De stroomstoring in Oss is veroorzaakt doordat een kabel beschadigd raakte bij graafwerkzaamheden. Volgens de netbeheerder zijn minder dan 25 adressen getroffen. Het probleem treft een deel van postcodegebied 5348.
Monteurs werken momenteel aan een oplossing. Naar verwachting is de storing rond half twee vanmiddag verholpen.
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