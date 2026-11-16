Knooppunt Noordhoek tijdelijk dicht op 28 november

Knooppunt Noordhoek is op zaterdag 28 november volledig afgesloten vanwege werkzaamheden aan hoogspanningsmasten. De afsluiting duurt van negen uur ’s ochtends tot vier uur ’s middags. Verkeer moet rekening houden met omleidingen en extra reistijd.

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Op zaterdag 28 november worden nieuwe hoogspanningslijnen gespannen bij knooppunt Noordhoek. Hiervoor sluit TenneT, via een aannemer, de A59 in beide richtingen en de verbindingswegen volledig af. De A17 blijft wel open, maar verkeer moet gebruik maken van omleidingsroutes.

Verkeer vanaf de A17 richting Fijnaart wordt omgeleid via afslag 21 (Roosendaal-Noord) en de N268. Dit levert ongeveer tien minuten extra reistijd op. Voor verkeer vanuit Klaverpolder en Roosendaal gelden langere omleidingen via knooppunt De Stok, Zoomland en Sabina. Hier moet je rekening houden met 25 minuten extra reistijd.

Nieuwe hoogspanningsverbinding

De werkzaamheden maken deel uit van een project voor een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg. Over een traject van ongeveer 80 kilometer bouwt TenneT een extra ‘elektriciteitssnelweg’. Hiermee wordt de groeiende hoeveelheid stroom uit zonne- en windenergie veilig vervoerd.

De lijnen worden gespannen tussen vier hoogspanningsmasten die het knooppunt Noordhoek kruisen. Om de veiligheid van de medewerkers te waarborgen, vinden de werkzaamheden overdag plaats.