Raadsbijeenkomst in Nuenen over woningbouw en bereikbaarheid

Op woensdag 25 november organiseert de gemeente Nuenen een beeldvormende raadsbijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst worden onder meer een woningbouwproject en verkeersstudies besproken. Inwoners kunnen de vergadering bijwonen in Ons Klooster.

Gevonden voor jou

De raadsbijeenkomst begint om half acht ’s avonds en vindt plaats in de raadzaal van Ons Klooster aan Park 1 in Nuenen. Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribune.

Een van de onderwerpen is het woningbouwproject Refeling, dat bestaat uit 28 woningen en zeven bedrijfsruimten. Raadsleden en aanwezigen krijgen uitleg over het project en kunnen vragen stellen. Deze bijeenkomst heeft een beeldvormend karakter, wat betekent dat belangstellenden zich kunnen aanmelden om mee te spreken.

Verkeersstudies en grondbeleid

Daarnaast wordt de actualisatie van de Nota Grondbeleid besproken. Dit onderdeel is informerend en adviserend, waarbij toehoorders welkom zijn. Verder komen de uitkomsten van twee verkeersstudies aan bod: een onderzoek naar de Smits van Oyenlaan en een studie naar de bundelroutes in het zuidelijke deel van Nuenen.

De verkeersonderwerpen worden tijdens een informerende bijeenkomst behandeld. Hierbij geeft het college uitleg en achtergrondinformatie. Er worden geen besluiten genomen.

Aanmelden en alternatieven

Wie wil meepraten, kan zich aanmelden tot uiterlijk twaalf uur op de dag van de bijeenkomst. De vergaderingen zijn ook live te volgen via LON TV.