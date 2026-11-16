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Tijdelijke unit voor borstkankeronderzoek in Tilburg

Vanaf 23 november 2026 wordt er op de parkeerplaats Stappegoorweg-Curlingstraat in Tilburg een tijdelijke unit geplaatst voor bevolkingsonderzoek naar borstkanker. De unit blijft staan tot 31 oktober 2027.

Gevonden voor jou

De gemeente Tilburg heeft toestemming verleend voor het plaatsen van de unit. Het onderzoek vindt plaats op een locatie waar normaal gesproken parkeerplaatsen zijn. Voor de bouw en het gebruik is afgeweken van de regels in het omgevingsplan.

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