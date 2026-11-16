Nieuw zebrapad bij basisschool in Waalre voor betere veiligheid

De gemeente Waalre heeft besloten om een zebrapad op de Maximiliaanlaan te verplaatsen. Het huidige zebrapad bij huisnummer 34 en 36 verdwijnt en komt dichter bij de hoofdingang van een basisschool, ter hoogte van huisnummer 26 en 28.

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De Maximiliaanlaan in Waalre is een erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Het huidige zebrapad ligt in een bocht en draagt volgens de gemeente onvoldoende bij aan de veiligheid van voetgangers. Door het zebrapad dichter bij de basisschool te plaatsen, moet het veiliger worden voor kinderen en andere voetgangers.