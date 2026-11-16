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Gehandicaptenparkeerplaats in Gilze opgeheven na verhuizing bewoner

De gehandicaptenparkeerplaats bij Burgemeester van Poppelstraat 22 in Gilze is opgeheven. Dit besluit is genomen omdat de bewoner, aan wie de voorziening was toegekend, is verhuisd.

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Het parkeerbord dat de gehandicaptenparkeerplaats aangaf, wordt verwijderd. Hierdoor wordt de plek weer beschikbaar voor algemeen gebruik. Het besluit draagt volgens de gemeente Gilze en Rijen bij aan de verkeersveiligheid en bereikbaarheid in de buurt.

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