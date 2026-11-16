Berkenboom aan Burgemeester Smeelelaan in Waalwijk mag worden gekapt

Het college van Waalwijk heeft besloten dat een berkenboom aan de Burgemeester Smeelelaan 66 mag worden gekapt. Het besluit is op 12 november bekendgemaakt.

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De vergunning is aangevraagd voor het kappen van één boom op de genoemde locatie in Waalwijk. Het gaat om een berkenboom. Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Waalwijk.