Navigatie overslaan
Ontdek

Wijziging kozijnen bij voorgevel Capelsedreef in Sprang-Capelle

Het college van Waalwijk heeft een vergunning verleend voor het aanpassen van de kozijnen in de voorgevel van een pand aan de Capelsedreef in Sprang-Capelle.

Gevonden voor jou

Op 11 november heeft de gemeente Waalwijk toestemming gegeven voor de bouwactiviteit. Het gaat om het wijzigen van de deur- en raamkozijnen van een bestaande voorgevel op de Capelsedreef. Het besluit werd diezelfde dag bekendgemaakt.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Waalwijk

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.