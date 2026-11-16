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Wijziging kozijnen bij voorgevel Capelsedreef in Sprang-Capelle
Het college van Waalwijk heeft een vergunning verleend voor het aanpassen van de kozijnen in de voorgevel van een pand aan de Capelsedreef in Sprang-Capelle.
Op 11 november heeft de gemeente Waalwijk toestemming gegeven voor de bouwactiviteit. Het gaat om het wijzigen van de deur- en raamkozijnen van een bestaande voorgevel op de Capelsedreef. Het besluit werd diezelfde dag bekendgemaakt.
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