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Staalconstructie sporthal in Waalwijk wordt hersteld

Het dak van sporthal De Slagen in Waalwijk krijgt een opknapbeurt. De gemeente heeft op 12 november een vergunning verleend voor het herstel van de staalconstructie.

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Voor het werk aan het dak worden technische bouwactiviteiten uitgevoerd. Daarbij wijkt de gemeente af van bepaalde regels in het omgevingsplan. Sporthal De Slagen ligt aan De Gaard in Waalwijk.

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